"سأعيش أقل من عام".. ليفربول يحقق الأمنية "المستحيلة" لمدرب مانشستر سيتي السابق!

سرطان البنكرياس يتمكن من مدرب إنجلترا السابق

حقق نادي ليفربول أمنية المدير الفني السويدي جوران إريكسون، مدرب منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي سابقًا، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان.

وكان المدرب السويدي قد صرح في وقت سابق بأنه حلم دائمًا بتدريب ليفربول، وهو ما لن يتحقق بعدما أعلن أنه مصاب بسرطان في البنكرياس، وسيعيش لمدة عام على أقصى تقدير، وفق الأطباء.

وقال ليفربول في بيان رسمي: "يسرنا أن نؤكد أن سفين جوران إريكسون سيكون جزءًا من إدارة فريق الأساطير في مواجهة أساطير أياكس، على ملعب أنفيلد يوم 23 مارس المقبل".

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وأضاف: "سينضم مدرب إنجلترا السابق إلى مجموعة من عظماء الريدز، بما في ذلك إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج، في المباراة الخيرية السنوية لمؤسسة ليفربول".

وتابع البيان: " يتطلع جميع المرتبطين بالنادي ومؤسسة ليفربول إلى الترحيب بسفين مشجع ليفربول وعائلته في أنفيلد، ورؤيته في مناسبة رائعة لجمع التبرعات".

وختم: "جميع العائدات من المباراة، والتي قدمتها شركة أكسا - شريك التدريب الرسمي للنادي - ستدعم عمل مؤسسة ليفربول وشركائها الخيريين".