"سأعود لكم قريبًا" .. نيمار يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد نجاح عمليته

أول ظهور لنيمار بعد جراحة الركبة

SHAHID

حرص النجم البرازيلي نيمار جونيور، على توجيه رسالة إلى جماهير نادي الهلال، بعد أن نجحت الجراحة التي خضع لها أمس الخميس في البرازيل بالركبة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعاني نيمار من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 10 أشهر قادمة.

وقال نيمار خلال فيديو نُشر عبر حساب نادي الهلال الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مرحبًا جماهير الهلال، شكرًا على كل الحب كل شيء تم بشكل جيد، سأعود قريبًا معكم قبلة لكم، وثقة في الله، شكرًا على الدعم".

وفضّل نيمار الخضوع للجراحة تحت إشراف رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، بالاتفاق مع نادي الهلال خلال الأيام الماضية، حيث يتواجد في المستشفى وسيخرج منها يوم السبت.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتعرض جونيور للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل، في مباراة أوروجواي، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

SHAHID