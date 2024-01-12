"سأعتزل ولن أعمل لديك".. تهديد فايزة العماري يجبر مبابي على تضحية كبرى

مفاوضات طويلة بين كيليان ووالدته

أجبرت فايزة العماري، ابنها كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على التبرع بثلث دخله تقريبا لجمعية خيرية "IKM"، والتي تهدف إلى مساعدة 98 طفلاً على تحقيق مشاريعهم الحياتية.

وتعمل فايزة العماري، كوكيل أعمال لنجلها الشاب، حيث كانت محور المفاوضات بينه وبين ناديه الحالي، والتي انتهت بالتجديد للفريق الباريسي، رغم المفاوضات الطويلة مع ريال مدريد خلال الصيف الماضي.

ونشرت صحيفة "لو باريزيان"، جزءًا من برنامج "Envoyé Spécial"، الذي يبث على قناة "France 2"، حيث كشفت خلاله والدة النجم الفرنسي على أنها أجبرته على التبرع لجمعية تساعد الأطفال بجزء كبير من دخله، موضحة: "قلت له: لن أقبل بأقل من 30%! سأتقاعد وأفعل ما يفعله الآخرون: سأذهب في إجازة إلى جزر المالديف، لكنني لن أعمل لديك!".

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وروت والدة كيليان المزيد من التفاصيل حول المفاوضات الخاصة التي أجرتها مع ابنها في هذا الشأن، قائلة "في البداية أخبرته أنه سيتبرع ب50% من دخله، لكننا تحدثنا ووصلنا إلى 30%!".

كما كشف البرنامج الفرنسي، عن رغبة لدى مبابي بأن يعود ليكون فتى عاديًا، حيث اعترف "مرت سنوات منذ أن ذهبت إلى المخبز لشراء رغيف خبز. سأدفع الكثير الآن لأتمكن من القيام بهذه الأنشطة من الأشياء التي لا تبدو عادية لمعظم الناس، لقد فقدت عفوية الإنسان".



