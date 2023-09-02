"سأجتمع معه في الرياض مستقبلًا" .. سيميوني يؤكد رحيل كاراسكو للسعودية

نجم أتلتيكو مدريد على أعتاب الدوري السعودي

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أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد رحيل الجناح يانيك كاراسكو لدوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه سيلتقي به مجددًا في الرياض.

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نجم منتخب بلجيكا ارتبط بالانتقال لعدد من أندية دوري روشن، وقد رجحت المصادر مؤخرًا توصله لاتفاق مع الشباب وقُرب انضمامه لصفوفه، وهو ما أكده المدرب الأرجنتيني في تصريحاته الصحفية اليوم السبت.

إذ قال حسبما نقلت صحيفة ريليفو "أنا أحب يانيك كثيرًا كشخص، لقد أمضينا معًا سنوات طويلة. لقد أراد الرحيل إلى هناك وشعر بضرورة ذلك، حتى لو لم يُحسم ذلك رسميًا بعد".

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وأتم سيميوني "سنلتقي في الرياض من جديد لتناول القهوة".

يُشار إلى أن الشباب لم يشارك في ثورة سوق الانتقالات التي صاحبت الدوري السعودي هذا الصيف، إذ اقتصر الأمر على الأندية الأربعة التي استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من ملكيتها وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

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