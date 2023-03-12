"سأتحدث قريباً" .. بنزيما يعد بكشف المستور في أزمة ديشان وفرنسا

بنزيما يستعد لكشف الحقائق!

حافظ كريم بنزيما نجم ريال مدريد على اشتعال النيران في المعسكر الفرنسي خلال الأيام الماضية، وواصل نشر "قصصه" عبر إنستجرام لمواصلة إثارة الجدل.

نجم ريال مدريد سخر من حديث ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، مشيرًا إلى أن حديثه عن كواليس استبعاده من معسكر وصيف العالم 2022 من المونديال الأخير كاذبة.

بنزيما نشر "قصة" أخيرة كتب فيها: "سأقدم تفسيرات للناس"، مشيرًا إلى القصة التي قدمها ديشان في المقابلة التي أجراها مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

المهاجم الفرنسي رحل عن معسكر منتخب فرنسا قبل أيام قليلة من بداية كأس العالم 2022 بقطر بعد تعرضه لإصابة كانت ستبعده حتى بداية المراحل النهائية من البطولة، لكن ظل اسمه متواجدًا ضمن قائمة الديوك.

كما نشر نجم ريال مدريد تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وكتب: "ليس لدينا الكثير من الخيارات"، في رسالة تبدو غامضة بعض الشيء لكن تبدو موجهة لمدرب منتخب فرنسا بعد الأزمة الأخيرة التي اشتعلت بينهما.

يذكر أن بنزيما أعلن نهاية مشواره الدولي مع فرنسا، بعد كأس العالم 2022، حيث أعلن الاعتزال دوليًا.