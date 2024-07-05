"سأتابع الطيران من مدريد إلى ليل".. هكذا هنّأ مبابي شقيقه الأصغر بمغادرة باريس!

الآن لم يعد هناك أي مبابي في حديقة الأمراء!

قبل أيام ليست بالكثيرة، كان هناك اثنان يسميان "مبابي" في باريس سان جيرمان، الآن لا يوجد أي واحد منهما على الإطلاق!.

كيليان مبابي الذي غادر إلى ريال مدريد، ترك شقيقه الأصغر إيثان البالغ من العمر 17 عامًا، بين فكي الرحى كما يقول المثل العربي.

طبيعة رحيل مبابي الأكبر جعلت بقاء شقيقه أمرًا صعبًا، لذلك فقد آثر ترك النادي العاصمي بشكل مجاني، لينتقل إلى صفوف ليل الفرنسي.

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مدة عقد إيثان مبابي مع ليل هي 3 مواسم، يطمح من خلالها في الظهور بأفضل شكل ممكن، والبرهنة على أنه يستحق حمل اسم واحد من أفضل لاعبي العالم حاليًا.

مبابي الأكبر كان حريصًا على تهنئة شقيقه بأول عقد احترافي له، فكتب له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بداية مغامرة رائعة في نادٍ عظيم، كل التوفيق لك ولفريقك، أنا أكبر مشجع لك، لقد بدأ للتو الجزء الأصعب، ولكنك ستكون على مستوى المهمة، أنا فقط بحاجة إلى إلقاء نظرة على الرحلات الجوية من مدريد إلى ليل الآن (ضحكات)".