"يجب أن يُحظر من ممارسة كرة القدم"

أشاد فيران توريس، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، بزميله الشاب لامين يامال، الذي يقود هجوم "لاروخا" في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وعندما سئل توريس عن رأيه فيما يقدمه لامين يامال مع منتخب إسبانيا، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان": "أعتقد أن هذا الطفل يجب أن يُحظر من ممارسة كرة القدم، لم يتجاوز الـ16 من عمره ويتفوق على منافسين في مستويات عالية".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن إسبانيا تخالف قوانين العمل في ألمانيا، بإشراك لامين يامال في مباريات اليورو، وذلك لأن القانون يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عن العمل بعد الساعة 9 مساءًا، مع السماح للرياضيين بالمشاركة حتى الساعة 11 مساءً.

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ورغم أن الأمر يبدو كمزحة، لكن إذا ذهبت مباراة إسبانيا أمام جورجيا في دور الـ16 إلى وقت إضافي، فقد ادعت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن لامين يامال لن يتمكن من اللعب بالمعنى الدقيق للكلمة.

وعلق فيران توريس على هذا الادعاء، مازحًا: " لا أعرف مدى صحة هذا الادعاء، لكن سأبلغ الشرطة عنه بعد يوم 14 يوليو (موعد المباراة النهائية لليورو)، دعه يساعدنا على الفوز بها أولًا".

وتطرق فيران للحديث عن حظوظ إسبانيا في الفوز باليورو، قائلًا: "كنا أفضل فريق في مرحلة المجموعات، فزنا في 3 مباريات ولم نستقبل أي هدف وهذا يمنحنا الثقة، لكن الأمور تتغير كثيرًا في مرحلة الأدوار الإقصائية".

وختم: "لا أنسى مباراة إيطاليا في نصف نهائي يورو 2021، منحناهم فرصة العودة في اللقاء لذلك خسرنا وعدنا إلى ديارنا، بينما وصلوا للنهائي وفازوا باللقب ولا يزال الأمر مؤلمًا لنا. يمكنك أن تلعب بشكل جيد أو سيئ، لكن في هذه المرحلة عليك أن تهتم بتحقيق الفوز فقط".