ساوثجيت يمهد طريق سانشو إلى مانشستر يونايتد

أكد مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت أن عودة جادون سانشو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستقدم فرصًا مختلفة للمهاجم.

أكد مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت أن عودة جادون سانشو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستقدم فرصًا مختلفة للمهاجم.

وكان اسم سانشو قد ارتبط بالعديد من الأندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن الصفقة قد تكلف أكثر من 112 مليون دولار.

حيث قال ساوثجيت إن صاحب الـ20 عامًا يتطور بشكل رائع مع بوروسيا دورتموند ،مشيرًا إلى أن العودة إلى إنجلترا يمكن أن تكون تحديًا مفيدًا له.

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وصرح ساوثجيت لقناة " سكاي سبورت " :"من وجهة نظري الشخصية ، بالنسبة لإنجلترا ، فسيكون الطريق إيجابيًا".

وتابع "سيلعب في دورتموند ، ويتم الاعتناء به جيدًا بواسطة الطاقم وهم يعطون الرسائل الصحيحة. ليس هناك جانب سلبي بالنسبة لنا إذا بقي مع دورتموند ولكن إذا رأيناه في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يجلب فرصًا مختلفة نراه في بيئة مختلفة وكيف يتكيف مع ذلك".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو أنه يواصل اللعب بانتظام ، في سنه وهذا هو المفتاح لتعلمه وتحسينه".

وأكمل "المفتاح هو أن يلعب كرة القدم. جماله الذي يلعب فيه في دورتموند هو أنه يلعب بانتظام ويلعب في فريق يتوقع أن يصل إلى مستوى معين".

وواصل "دوري أبطال أوروبا هو مكافأة أخرى ويجب أن تتحدى بايرن ميونخ على طول الطريق".

واختتم "الدوري الممتاز سيقدم له تحديًا مختلفًا ، وعمق الدوري أكثر كثافة قليلًا - من حيث الجودة."

كان سانشو قد تألق في الدوري الألماني، حيث لعب 29 مباراة وسجل خلالها 17 هدفاً وصنع 17.

وأشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول باللاعب، وبما يقدمه مع فريقه الألماني خلال الأشهر الماضية.

حيث قال "الكثير من الناس يتحدثون عنه. إنه لاعب رائع ، لاعب خاص ، حصل في التدريب على شيء مختلف وهو حاد وقادر على تجاوز اللاعبين بسهولة".

وأتم "كما أنه يتمتع برأس جيد على كتفيه ، فهو يحب كرة القدم ، ويريد أن يتحسن ويستمع ويتعلم ، لذا إذا استمر في هذا الطريق ، فإن السماء هي الحد الأقصى له حقًا."

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن سانشو يعد من الأهداف الأساسية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الموسم المقبل.