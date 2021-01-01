ساوثجيت: ماسون ماونت استثنائي.. هاري كين: جاهز لمواجهة ليفاندوفسكي

تصريحات واضحة..

أعرب جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن سعادته بأداء فريقه أمام ألبانيا، كما أخذ في الثناء على ماسون ماونت نجم تشيلسي.

وكان ماونت قد أحرز الهدف الثاني في خلال فوز منتخب الأسود الثلاثة على ألبانيا بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم 2022.

الآن إنجلترا على صدارة ترتيب مجموعتها في التصفيات برصيد ست نقاط بعد الفوز على سان مارينو أيضًا، وأثنى ساوثجيت على فريقه كثيرًا.

المدرب الإنجليزي في تصريحات للصحف بعد المباراة قال "ماسون ماونت لاعب رائع، كنت أقول هذا دائمًا منذ الخريف".

وتابع "الآن إذا اختاره توماس توخيل في تشكيلته، سيوافق الناس، أما عندما كان يفعل ذلك فرانك لامبارد، فلسبب ما لا ينظر إليه".

وواصل "استحوذنا في هذه المباراة بنسبة 70٪ وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف، لقد صنعنا مزيدًا من الفرص وكان الرباعي الهجومي جيدًا".

أما هاري كين، محرز الهدف الأول وصانع الثاني وقائد الإنجليز، فقال في تصريحات بعد المباراة "اعتقدت أنه كان أداءً جيدًا حقًا، ربما تواجدت حالة من البطء ولكنها مبررة، شاركنا بفريق جديد".

وأتم هداف السبيرز "نحن بحاجة لمواصلة العمل الجاد ولكننا في وضع جيد، ستكون بولندا هي أصعب مباراة في المجموعة لكننا مستعدون لذلك، إذا تمكنا من الفوز فهذا يضعنا في مركز رائع".

الجدير بالذكر أن منتخب بولندا بقيادة الهداف روبرت ليفاندوفسكي يأتي ثانيًا في ترتيب المجموعة خلف منتخب إنجلترا برصيد 4 نقاط من تعادل مع المجر وفوز على أندورا.