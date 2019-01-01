ساوثجيت: المستقبل سيكون مشرقاً للكرة الإنجليزية

المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يشيد بتشكيلة فريقه الحالية

يعتقد جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ، أن المستقبل أمام الأسود الثلاثة سيكون مشرقاً لوجود كتيبة رائعة من اللاعبين الشباب.

وتشهد الكرة الإنجليزية طفرة في كرة الشباب، إذ حققت في السنوات الأخيرة بطولة العالم تحت 20 و17 عاماً، وبطولة أوروبا تحت 19 عاماً.

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وقال ساوثجيت في تصريحات خاصة مع الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي: "كنا نعلم بوجود بعض اللاعبين الصغار الجيدين الذي سينضمون لنا، ولكن كما قلنا سابقاً سنعتمد عليهم إن كانوا جيدين بما فيه الكفاية".

وواصل: "ربما في بعض الأحيان يحتاجون العودة إلى منتخب تحت 21 عاماً لفترة قصيرة، لأننا لا نريد تصعيدهم ولا نجعلهم يشاركون".

ونجح ساوثجيت في قيادة المنتخب الإنجليزي، لبطولة اليورو القادم، كما وصل إلى نصف نهائي كأس العالم الأخير وبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتابع: "في اعتقادي أن متوسط معدل أعمار وسط الميدان في آخر توقف دولي كان أقل من 23 عاماً، وكما ذكرنا من قبل أن السنوات القادمة لإنجلترا مع أولئك اللاعبون ستكون مثيرة للغاية".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي، سيلعب مباراتين وديتين في مارس القادم أمام إيطاليا والدنمارك، استعداداً لبطولة اليورو الصيف القادم.