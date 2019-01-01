المدير الرياضي للبايرن يتحفظ في حديثه عن ليروي ساني

أجاب بذكاء على السؤال الأهم بعد الهزيمة أمام أسود الفيستيفاليا

تفادى المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، الوقوع في نفس خطأ المدير الفني نيكو كوفاتش، عندما أجهر باقتراب العملاق البافاري من التوقيع مع جناح مانشستر سيتي ليروي ساني.

وزعمت العديد من الصحف البريطانية وكذلك الألمانية على مدار الساعات القليلة الماضية، أن ساني غادر تدريبات السكاي بلوز، وتم استبعاده من قائمة مواجهة ليفربول في مباراة الدرع الخيرية، ليضع اللمسات الأخيرة على عقد عودته إلى البوندسليجا مرة أخرى عبر بوابة "آليانز آرينا".

وفي رده على سؤال حول صحة هذه الأنباء، قال المدير الرياضي للبايرن لـ DAZN "لا أستطيع تأكيد أي شيء ولن أعلق كذلك على أي شيء ولن أتحدث عن أي شيء له علاقة بسوق الانتقالات طالما لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه".

وفي ختام حديثه المقتضب بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في مباراة كأس السوبر الألمانية، كرر نفي كل ما تردد عن صفقة ساني، مكتفيًا بالإشارة إلى أن "الإدارة تحاول القيام ببعض الأشياء، لكننا نريد التزام الهدوء".

ما أجمل الأهداف التي تكون من بين أقدام حارس المرمى 🤷‍♂️⛩️ pic.twitter.com/UvCTuksLEY — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

الجدير بالذكر أن الشائعات تحاصر مستقبل ساني، بربط اسمه دائمًا ببايرن ميونخ، لحاجة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش للاعب من الطراز العالمي، بإمكانه تعويض رحيل الأيقونة فرانك ريبيري في مركز الجناح الأيسر المهاجم.