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دوري أبطال أوروبا

ساني: نقف بجوار سترلينج ولا أمانع الجلوس على الدكة

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النجم الألماني تحدث قبل مواجهة فريقه مع هوفنهايم بدوري أبطال أوروبا بعد واقعة الإهانة العنصرية لزميله رحيم سترلينج

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، عن تضامنه مع زميله رحيم سترلينج، ضد الواقعة العنصرية التي تعرض لها هذا الأسبوع.

سترلينج تعرض لهتافات عنصرية من أحد مشجعي تشيلسي، في المواجهة التي خسرها سيتي من البلوز 2/0 السبت الماضي.

ساني قال في تصريحات صحفية عن زميله:"أمر مُحزن جداً، نحن بجانب سترلينج فهو لاعب قوي وشخصية رائعة، يمكنه تخطي ذلك بسهولة".

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وأضاف:"كل تركيزه الآن على مواجهة غداً ولا يفكر في تلك الواقعة إطلاقاً".

وأما عن شعوره حالياً مع سيتي قال الألماني:"حتى وإن لم ألعب في بعض الأوقات، أشعر بسعادة كبيرة هنا، بيب جوارديولا يقوم أحياناً بالمداورة، وهذا أمر منطقي لوجود أكثر من لاعب جيد بنفس المركز".

الخسارة من تشيلسي:"هزيمة محبطة جداً، ولكنها مفيدة لنا وسنحاول التعلم منها للتركيز على التفاصيل الصغيرة التي تحسم مثل هذه المباريات الكبيرة".

وتابع:"نعلم ماذا نريد ولدينا تعطش كبير لحصل المزيد من النقاط والعودة مرة أخرى لقمة الدوري".

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تصريحات ساني تأتي قبل مواجهة مانشستر سيتي وهوفنهايم غداً الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سيتي ضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة، لتربعه على صدارة مجموعته بعشر نقاط، مقابل 7 ليون، 5 شاختار دونيستيك و5 نقاط فقط لهوفنهايم.

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