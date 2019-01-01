ساني عن انتقاله لبايرن ميونخ: سوف أرى

تعرف على تصريحات ساني حول ارتباطه بالرحيل عن مانشستر سيتي

أكد ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، أنّه لم يحسم قراره بعد بالرحيل إلى صفوف بايرن ميونخ مشيرًا إلى أنّ كل شيء وارد.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة البافاري ضم ساني خلال الصيف المقبل.

وقال ساني في تصريحات عقب مباراة إستونيا: "أنا ذاهب للعطلة الآن وبعدها سوف أرى ما الذي سيحدث".

وتابع: "لا أعرف ما الذي سيحدث وهل يرغب بايرن ميونخ في التعاقد معي أم لا، أعتقد أنّ هذا الأمر يوجه لهم".

وكان كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي للبافاري، قد أكد رغبة الفريق في التعاقد مع ساني إلا أنّه نفى تقديم عرض رسمي.

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من جانبه، علّق ليون جورتيسكا، لاعب بايرن ميونخ، على شائعات اقتراب ساني من مزاملته بقوله: "كنت سعيدًا للغاية حينما رحل ليروي من شالكه إلى مانشستر سيتي لأنها خطوة إيجابية في مسيرته، وانضمامه لنا سيكون رائعًا".

أما زميله في مانشستر سيتي، ألكاي جوندوجان، فصرّح: "ساني يحبني ويرغب في اللعب بجواري لعدة سنوات أخرى. أيًا كان القرار الذي سيتخذه فعلينا احترامه دون شك".

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 23 عامًا لم يكن يشارك بانتظام خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي.