بايرن ميونخ يجهز 100 مليون يورو للتعاقد مع ساني

إدارة بايرن ستحاول من جديد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 23 عاماً

فيسبوك تويتر بلال محمد

يستعد بايرن ميونخ الألماني إلى تجهيز 100 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لوري ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويعتقد لوثر ماتيوس أسطورة الفريق البافاري، أن بايرن سيعمل على إنهاء الصفقة لصالحه، بالرغم من تصريحات رئيس النادي من قبل والتي أشار فيها إلى أن هناك حالة تردد عند دفع أكثر من 80 مليون يورو في لاعب واحد.

وقال ماتيوس في تصريحات صحفية: "لا اعتقد أن هذه الصفقة ستفشل بسبب بضعة ملايين يورو، إذا أعطى اللاعب الإشارة إلى إدارة بايرن فأنا متأكد أنهم سيتحركون من أجل إنهاء الصفقة".

وواصل: "يجب على إدارة بايرن تعزيز الجانب الهجومي للفريق، إذا أرادو النجاح في البطولة الأوروبية، ستكون صفقة عظيمة إذا تمت".

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وتطرق اللاعب السابق للمنتخب الألماني عن ساني، وقال: "إنه لاعب استثنائي ويظهر في كل مباراة بشكل رائع، عليه أن يفكر هل إذا كان راضياً عن عدد مباريات قليل يشارك فيه في مانشستر سيتي، أم يريد البقاء بسبب ارتياحه في التدريب تحت قيادة جوارديولا".

وشارك ساني في 31 مباراة مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم ببطولة الدوري، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وصنع 10 آخرين.