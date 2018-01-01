النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

سيكو سانوجو يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة سانوجو للجماهير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وجه اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو لاعب نادي اتحاد جدة السعودي الجديد رسالة خاصة إلى جماهير الفريق الاتحادي عقب التعاقد معه بشكل رسمي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة سانوجو للجماهير.

وقال اللاعب الإيفواري في رسالته : "صباح الخير، أنا سيكو سانوجو، سعيد جداً بالانضمام إلى نادي الاتحاد الكبير.

اختيارات المحررين

وأضاف سانوجو في رسالته : أحب أن أشكر الاتحاد على دعمها لي، وسعيد بارتداء قميص الفريق، وسنعمل سوياً على تحقيق نتائج إيجابية.

وكان نادي اتحاد جدة، قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب يوم الجمعة الماضي، معلناً عن أولى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد الفريق السعودي مع الإيفواري سيكو سانوجو، قادما من فريق يونج بويز السويسري، لمدة 3 مواسم.

الموضوع التالي:
ماتا: شكرًا جوزيه مورينيو
الموضوع التالي:
المنتخب السوري يصل الإمارات من أجل كأس آسيا
الموضوع التالي:
الأهلي يكثف مفاوضاته لضم مهاجم سموحة في يناير
الموضوع التالي:
آرسنال يُحاول استغلال مشاكل أوكسفورد في وست هام
الموضوع التالي:
عامر حسين: مواجهة الإسماعيلي والزمالك تقترب من التأجيل
إغلاق