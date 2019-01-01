سانشيز منتقدًا كوفاتش: لا أدري سبب استبعادي

تعرف على تصريحات سانشيز حول غيابه عن المشاركة مع بايرن ميونخ

أبدى ريناتو سانشيز، لاعب بايرن ميونخ، استيائه من قلة دقائق اللعب موجهًا انتقادًا حادًا للمدرب نيكو كوفاتش.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية: "عدم مشاركتي ليس قراري ولكن اختيارات المدرب نيكو كوفاتش، لقد قرر عدم إشراكي في ربع نهائي الكأس وكذلك في مباراتي فرايبورج وماينز".

وتابع: "بالطبع لست سعيدًا من قلة دقائق اللعب ولكن القرار لا يعود إليّ ولا أفهم سبب استبعادي".

من جانبه علّق حسن صالحميديتش، المدير الرياضي للبافاري، على الأمر بقوله في تصريحات خاصة لجول: "أتفهم سبب غضب احباط اللاعب فالجميع يرغب في التواجد أساسيًا".

وأردف: "إنّه لاعب جيد ولكن هناك أكثر من لاعب في مركزه ويقدمون مستويات جيدة، عليه الانتظار ليحصل على فرصته".

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( 🎥 : @ChampionsLeague )pic.twitter.com/voktH2EWCX — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وأخيرًا علّق ماتس هومليز على الأمر بقوله: "نحن نشعر بالأسف لأنّه لا يشارك لأنّه لاعب رائع ولكن لا يزال صغيرًا ويمتلك مستقبلًا كبيرًا".

جدير بالذكر أنّ سانشيز حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم حينما كان في بنفيكا وبعد تألقه مع البرتغال في أمم أوروبا 2016 والتتويج باللقب.