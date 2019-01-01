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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ريناتو سانشيز: عانيت كثيرًا مما كتب عني في سوانزي وبايرن ميونيخ

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Getty Images
ريناتو سانشيز يتحدث عن الانتقادات التي تعرض لها في سوانزي سيتي وبايرن ميونيخ من قبل الصحافة الألمانية والإنجليزية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث النجم الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز عن المعاناة التي تعرض لها في بايرن ميونيخ وسوانزي سيتي خلال السنوات الاخيرة.

وكان ريناتو سانشيز قد لعب مع بايرن ميونيخ بشكل متقطع هذا الموسم، كما كان الحال مع سوانزي سيتي جين انتقل إليهم على سبيل الإعارة.

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وبخصوص ذلك، تحدث ريناتو سانشيز حول المعاناة التي واجهته في التعامل مع ما تكتبه عنه الصحف سواء كان ذلك في إسبانيا أو في ألمانيا.

وقال سانشيز: "في إسبانيا وألمانيا كُتب عني كل شيء سلبي من الممكن أن يكتب عن لاعب كرة قدم، هذا كان أكثر شيء عانيت منه في هذه الفترة"

وأضاف: "لقد قالوا عني سيء، كسول، عالة، خراء، غير مناسب، دون المستوى، وكل الألقاب السلبية التي يتم تداولها في عالم كرة القدم"

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يذكر أن ريناتو سانشيز كان قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ صيف العام 2016 قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل حوالي 60 مليون يورو.

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