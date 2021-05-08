سانشو عن ارتباطه بمانشستر يونايتد: أنا سعيد في دورتموند

سانشو يترك الباب مفتوحًا حول مستقبله..

قال نجم بوروسيا دورتموند ولاعب المنتخب الإنجليزي سانشو المرتبط بمانشستر يونايتد إنه غير متأكد مما سيحدث بخصوص المستقبل لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سعيد للغاية مع أسود الفيستيفاليا.

ويرتبط النجم الإنجليزي الشاب بالانتقال إلى أحد أندية البريميرليج خلال الموسم المقبل، وعلى رأس هذه الأندية يأتي مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بخدمات سانشو منذ العام الماضي.

وفيما يخص ذلك السياق، فإن جادون سانشو يعترف بأنه لا يستطيع أن يعرف على وجه اليقين ما يخبئه المستقبل له وأين سيكون في السنوات المقبلة من مسيرته بالتحديد.

ولكنه في الوقت ذاته يصر على أنه سعيد في بوروسيا دورتموند، ويفكر في المرحلة الحالية كلاعب للنادي الألماني الذي يمنحه العديد من الأشياء التي أرادها.

ماذا قال سانشو؟

لطالما كان سانشو أولوية قصوى في الانتقالات للشياطين الحمر، لكن دورتموند كان عنيدًا بنفس القدر في التمسك بأحد أفضل نجومه الشباب، ولكنه يؤكد في كل وقت سعادته بدورتموند.

وقال النجم الإنجليزي الشاب عقب تسجيله هدفين في مباراة بوروسيا دورتموند اليوم أمام لايبزيج والتي حسمها أسود الفيستيفاليا بثلاثة اهداف لهدفين إنه سعيد للغاية مع الفريق الألماني.

وأضاف في تصريحات لشبكة ESPN: أنا سعيد للغاية هنا في دورتموند في الوقت الحالي. أحب النادي والجماهير والفريق والزملاء والأجواء الخاصة الموجودة هنا في النادي والمدينة

وتابع: "لقد أعطوني أول انطلاقة احترافية في مسيرتي، المشجعون يحفزونني ويدفعونني إلى الأمام، أشعر بالعديد من الأشياء الإيجابية بالتواجد هنا، لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

ما هو موقف دورتموند من بيع سانشو؟

خفّضت إدارة بوروسيا دورتموند مطالبها بشأن السماح لجادون سانشو بمغادرة سيجنال إيدونا بارك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الدولي الإنجليزي للخطوة التالية في مسيرته الكروية بعد التألق رفقة دورتموند على مدار 4 سنوات، ووسط ترقب من عمالقة أوروبا بشأنه.

بيع دورتموند لسانشو سيتسبب في تحسن الوضع الاقتصادي للنادي الألماني المتضرر بشدة من كورونا، وهو ما سيسمح لهم بالإبقاء على إرلينج هالاند رغم كل الإغراءات.

هل هناك مهتم آخر بخدمات سانشو غير مانشستر يونايتد؟

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ليفربول قد وضع النجم الإنجليزي الشاب ولاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو كبديل رئيسي في حال رحل محمد صلاح هذا الصيف.

الغياب عن المنافسات الأوروبية سيكبّد ليفربول خسائر مالية ضخمة إضافة إلى تلك التي تكبدها العالم كله بسبب فيروس كورونا، وإضافة إلى ذلك فإن الأوضاع بين كلوب وصلاح لا تبدو على ما يرام.

وحول ذلك قالت صحيفة بيلد الألمانية إن يورجن كلوب المدير الفني للريدز قد يحاول التوقيع مع جادون سانشو إذا غادر محمد صلاح ليفربول هذا الصيف.

ما هي القيمة الجديدة لجادون سانشو في سوق الانتقالات؟

ووفقًا لما أكدته مصادر خاصة لـ"جول" فإن إدارة بوروسيا دورتموند ستوافق على بيع سانشو إذا ما وصلها عرض بقيمة 78 مليون جنيه استرليني.

انخفاض كبير في قيمة الدولي الإنجليزي بالنسبة لناديه الألماني، فدورتموند في الصيف الماضي كان يطالب بما يصل إلى 120 مليون يورو، أي 108 مليون جنيه استرليني.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، أعلن في وقت سابق عدم ممانعة النادي بيع سانشو "في ظروف معينة" لم تتوفر العام الماضي - على حد وصفه.

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