سانشو المتوج بجائزة "الجيل القادم" يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

نجم بوروسيا دورتموند صاحب الـ18 عامًا يأمل في السير على خطى ميسي ورونالدو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند أن فوزه بجائزة "الجيل القادم" 2019 مجرد بداية، كاشفًا أن حلمه هو أن يُصبح أفضل لاعب في العالم.

ونشر موقع جول اليوم الأربعاء قائمته لأفضل 50 لاعبًا تحت 19 عامًا في العالم، وقد فاز سانشو بالجائزة متفوقًا على لاعب ريال مدريد "فينيسيوس جونيور" بفضل موسمه المذهل في البوندسليجا وانضمامه لمنتخب إنجلترا الأول.

وقد تحدث اللاعب حصريًا لجول قائلًا "هناك الكثير من اللاعبين المميزين في عُمري، اختياري أفضل لاعب في قائمة "الجيل القادم" جيد حقًا لي ولعائلتي".

"أنا واثق أن عائلتي فخورة بي، وأنا أتشرف كثيرًا بالجائزة. شكرًا جزيلًا لكم".

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"كل ما علي فعله الآن هو مواصلة العمل الجاد، لأن تلك ليست نهاية الأمر".

سانشو يرغب بالتأكيد في الفوز بالدوري الألماني هذا الموسم مع دورتموند، ويأمل كذلك في مساعدة إنجلترا على التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة، لكن اللاعب لديه حلم على الصعيد الشخصي وهو الفوز بالكرة الذهبية.

وقد كشف عن هذا بقوله "أشعر أن هذا يجب أن يكون هدف الجميع".

أضاف "أحلم بالطبع بالفوز بالكرة الذهبية. مثل الذين فازوا بها مؤخرًا، مثل ليو ميسي وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ورونالدينيو".

"كل أولئك العظماء فازوا بها، لذا أشعر أن هذا يجب أن يكون بمثابة الإلهام لكل شخص في العالم يلعب كرة القدم".

وبدأ صاحب الـ18 عامًا في أكاديمية مانشستر سيتي وصنع لنفسه اسمًا مهمًا هناك، قبل أن يُتوج بكأس العالم تحت 17 عامًا مع منتخب إنجلترا ويُقرر الرحيل إلى ألمانيا بحثًا عن فرصة اللعب مع الفريق الأول.

رهان اللاعب كان رابحًا، إذ أصبح عنصرًا أساسيًا في دورتموند خلال موسم 2017-2018، وقد كلف النادي عند انتقاله 8 ملايين جنيه إسترليني فقط.

مسيرة سانشو تطورت منذ تلك اللحظة للأفضل، وقد أصبح في يناير من هذا العام أصغر لاعب في تاريخ البوندسليجا يُسجل 8 أهداف في البطولة.

ويأمل الإنجليزي الآن وبعد الفوز بجائزة "الجيل القادم" أن يُتوج مع فريقه ببطولة البوندسليجا، حيث يتصدر دورتموند البطولة مع بايرن ميونيخ بنفس الرصيد من النقاط