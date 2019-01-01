سانتي كازورلا: أرسنال فعل كل شيء من أجلي في أصعب الأوقات

لاعب الوسط الإسباني يتحدث عن تجربته مع المدفعجية

أعرب سانتي كازورلا لاعب وسط فياريال، عن امتنانه الشديد تجاه ناديه السابق أرسنال، خلال الفترة التي قضاها بصفوفه.

كازورلا انضم لأرسنال قادماً من مالاجا في 2012، وأصبح واحداً من النجوم المفضلين لجماهير المدفعجية.

مسيرة الإسباني المخضرم تحطمت بشكل كبير في لندن، بسبب الإصابات المتكررة، ليرحل عن صفوفه منضماً للغواصات في صيف 2018.

وقال كازورلا عن تجربته مع أرسنال:"هو النادي الذي قام بدعمي وفعل الكثير من أجلي خلال فترة إصابتي".

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وأضاف:"الأمر كان يعني الكثير بالنسبة لي، كرة القدم تحركنا بالعديد من الطرق، عندما لا تلعب جيداً فهذا يدفعك للغضب لكن الجماهير هناك كانت رائعة ووقفت بجانبي في كل الأوقات الصعبة".

يذكر أن صاحب الـ34 عاماً أجرى ما يقرب من 10 عمليات جراحية في قدمه، وكان على وشك اعتزال الكرة نهائياً بشكل مبكر.