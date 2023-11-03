سانتو ليس الظالم الوحيد .. ماضي الاتحاد الأسود يعود بـ"فريق عواجيز لا يستطيع الركض أو الضغط"

احذروا يا الاتحاديين.. سيناريو الماضي المظلم يعود من جديد

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"لا أداء ولا نتائج".. هكذا أصبح حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الوقت الحالي، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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الاتحاد خسر (0-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبهذه الخسارة؛ يكون العميد الاتحادي، قد فشل في تحقيق أي انتصار، في المباريات الخمس الأخيرة، بمسابقة الدوري؛ حيث أصبح مهددًا بفقدان مركزه السادس.

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وفي الحقيقة أن الاتهامات دائمًا توجه إلى سانتو، الذي باتت أيامه معدودة للغاية - على ما يبدو -، مع الفريق الاتحادي؛ بعد هذه النتائج الكارثية.

الاتهامات الموجهة إلى المدير الفني البرتغالي، مبنية على ظلمه للعديد من اللاعبين، وعدم إعطائهم فرصة مع الفريق؛ مثل الجناح الهجومي عبد الرحمن العبود، بالإضافة إلى توظيفه الخاطئ لأكثر من نجم.

الشباب خير دليل .. أسباب انهيار نادي الاتحاد في الموسم الحالي

لكن على الرغم من ذلك.. لا يُمكن تجاهل أن سانتو، مظلوم في بعض الأمور داخل الاتحاد؛ منها الإصابات المتكررة؛ حيث أصبح العميد، يفقد في كل مباراة، لاعب أو أكثر.

وخلال مباراة الشباب.. أصيب متوسط الميدان سلطان الفرحان، ليستبدله نونو سانتو، بالجناح الهجومي صالح العمري، الذي عانى هو الآخر من الإصابة، ولم يستطع إكمال اللقاء.

أيضًا.. هناك انخفاض مفاجئ في أداء أكثر من لاعب؛ حيث أن النجوم الذين لابد أن يحملوا الفريق على أكتافهم، لم يظهروا بمستوياتهم المعهودة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

كما يتضح سوء التخطيط من الإدارة والمسؤولين في النادي، الذين كونوا "فريق عجوز"؛ فبالنظر إلى خط الهجوم الأساسي فقط، نجد أن الفرنسي كريم بنزيما يبلغ من العمر 35 سنة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو، وصلا إلى سن الـ32.

كبر سن معظم نجوم نادي الاتحاد، يجعلهم غير قادرين على المنافسة طوال الـ90 دقيقة بنفس الرتم، كما يظهر الإعياء على اللاعبين، خاصة في اللحظات الحاسمة.

هذا الأمر ظهر بوضوح في ليلة الجمعة، وذلك خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الشباب، الذي يعتمد على اللعب البدني.

لذلك.. يبدو أن إنقاذ الاتحاد، لا يجب أن يقتصر على إقالة نونو سانتو فقط، وإنما إحلال وتجديد الفريق الأول بالكامل؛ حتى لا يعاد سيناريو الماضي المظلم، الذي ابتعد فيه العميد عن منصات التتويج، بل ونافس للهروب من شبح الهبوط.

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