سامي الجابر : الهلال عالمي بالفعل ولكن البطولة إلُغيت عام 2002

سعادته بالتواجد ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات، ضمن أساطير كرة القدم في العالم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نقلت أحدى الصحف الإماراتية تصريحاته سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي السابق على خلفية تواجده بدعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

الجابر في تصريحاته عبر "الإمارات اليوم" عن سعادته بالتواجد ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات، ضمن أساطير كرة القدم في العالم، الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أسطورة نادي الهلال كشف عن سر خاص بهذه البطولة، حيث أكد أن الهلال تأهل فعلياً إلى كأس العالم للأندية 2002، ولكن البطولة تم إلغاؤها بسبب انسحاب الراعي الرسمي لـ«فيفا». اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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الجابر واصل تصريحاته للصحافة الإماراتية مؤكداً إنه يعتبر الهلال السعودي تأهل بالفعل إلى كأس العالم للأندية وشارك فيها، وذلك بفوز الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا في 2002، وتأهله إلى المونديال.

وأضاف الجابر أن البطولة تم إلغاءها، إذ تم عمل القرعة بالفعل، ووقع الهلال في المجموعة الثانية مع غلطة سراي التركي، وأولمبيا الباراجوياني، وبالميراس البرازيلي.

وعن تواجد فريقي العين والترجي التونسي بالنسخة الحالية قال : فخورون بمشاركة أي عربي في كأس العالم للأندية، ونتمنى أن يقدم العين، والترجي التونسي، مستويات رائعة، وأن يتأهل أحدهما إلى نهائي البطولة. وأنهى الجابر تصريحاته : لم نكن نتمنى أن يلتقي الفريقان مبكراً في ربع النهائي، في حال تجاوز العين عقبة ويلنغتون النيوزيلندي، إذ أرى أن الفرصة كبيرة أمام الزعيم أو الترجي التونسي للتأهل إلى النهائي