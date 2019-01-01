سامر: بروسيا دورتموند يفتقد للخبرة اللازمة لتحقيق الألقاب

ماتياس سامر المستشار الرياضي في نادي بروسيا دورتموند يؤكد على غضبه من نتائج الفريق في الفترة الأخيرة ويحمل قلة الخبرة مسؤولية التراجع الكبير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ماتياس سامر المستشار الرياضي في نادي بروسيا دورتموند عن غضبه الكبير من التراجع الواضح في نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما سامر في تصريحات صحفية، حيث أكد أن الفريق يفتقد لعدة عناصر من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الألماني.

وقال سامر:"الخبرة هي من تصنع الأبطال، لكن في وجود نجوم بعمر الـ 19 والـ 20 عام لا يمكنك أن تكون بطل، من هنا لديه الخبرة، ليس سانشو ولا حكيمي ولا زاجادو".

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وأضاف: "هناك أمور أخرى أيضًا تحدد البطل مثل الفكر التكتيكي وطريقة اللعب والأهم من ذلك العقلية، المباراة تحدد في الأساس بالعقلية قبل القدم".

وكان فريق بروسيا دورتموند قد استمر في نتائجه السلبية الأخيرة وتعرض للخسارة أمام نظيره أوجسبورج بهدفين مقابل هدف مساء الأمس الجمعة.

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جدير بالذكر أن فارق النقاط بين بروسيا دورتموند المتصدر وبايرن ميونخ صاحب المركز الثاني أصبح ثلاث نقاط فقط وللفريق البافاري مباراة سيلعبها اليوم ضد بروسيا مونشنجلاباخ.