سالم الدوسري يرد على غيابه عن قائمة أفضل لاعب في آسيا

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أمس الجمعة عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل خلال عام 2019

ربطت جماهير نادي الهلال السعودي آخر صورة للاعب الدولي سالم الدوسري، نجم الهلال والمنتخب الوطني، عبر تطبيق "سناب شات" بعدم تواجده في قائمة المرشحين لأفضل لاعب آسيوي عن عام 2019.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أمس الجمعة عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل خلال عام 2019، والتي شهدت غياب لاعبي الهلال عن القائمة.

وضمت قائمة المرشحين أكرم عفيف لاعب السد القطري ومنتخب قطر، علي رضا، حارس بيروزي الإيراني، ماكينو، مدافع أوراوا الياباني.

الدوسري نشر رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع “سناب شات” :”لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء.. فلا تنس أن السهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام”.

وترى جماهير الزعيم أن الدوري كان يستحق التواجد في هذه القائمة، نظرًا للمستوى الفني الممُيز الذي يُقدمه رفقة نادي الهلال والمنتخب السعودي.

أكرم عفيف على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019

ويُعد الدوسري أحد العناصر الأساسية التي قادت نادي الهلال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وقاد فريقه للفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شيء في انتظار مباراة الإياب يوم الأحد بعد المُقبل أمام أوراوا ريدز الياباني.