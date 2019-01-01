دي ليخت: مستقبلي؟ هناك مفاوضات جارية، لكن لا شيء حُسم بعد

مدافع أياكس مطلوب في عديد الأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زاد ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام من الغموض حول مستقبله، إذ رفض تأكيد رحيله أو استمراره في ناديه الهولندي.

ويُعد قائد أياكس أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ أبدت عدة أندية اهتمامها بضمه وأبرزها برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

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وقد سُئل اللاعب الهولندي عن إن كانت مباراة أياكس أمستردام اليوم في الدوري الهولندي هي الأخيرة له مع الفريق على ملعبه، أجاب "لا أعلم، حاليًا هي ليست الأخيرة. لا شيء حُسم مع أي نادٍ، لذا لا يوجد شيء حاليًا".

أضاف "هي حسب تلك المعطيات ليست المباراة الأخيرة لي، لكن لا تعلم أبدًا ما الذي سيحدث. أستطيع القول أنني قد أبقى أو أرحل، لكنها ليست مشكلة في الوقت الحالي. أنا صادق جدًا بهذا الخصوص. هناك مفاوضات جارية، لكن لا شيء ملموس. أنا مازلت في أياكس".

يُذكر أن أياكس وبانتصاره اليوم على أوتريخت حسم عمليًا لقب الدوري الهولندي لصالحه قبل جولة من نهاية الموسم.