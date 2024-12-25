بديل ياسر الشهراني يُثير حيرة رينارد .. 4 تغييرات متوقعة على تشكيل المنتخب السعودي أمام اليمن

مباراة حاسمة للأخضر في كأس الخليج

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نية هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليمن مساء اليوم في كأس الخليج 26.

الأخضر كان قد خسر أمام البحرين 3-2 مما فجر انتقادات كبيرة تجاه المدرب واللاعبين، ويسعى الفريق لتدارك ما حدث والحفاظ على فرصه في التأهل لنصف النهائي بالفوز ولا غيره أمام اليمن.

الصحيفة أوضحت أن سالم الدوسري سيبدأ اللقاء اليوم بعدما شارك في الشوط الثاني من مواجهة البحرين، فيما سيتواجد كذلك حارس المرمى محمد العويس بدلًا من نواف العقيدي الذي حمله الجمهور والإعلام مسؤولية هدفين من ثلاثية البحرين.

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الرياضية أوضحت كذلك أن المدافع حسان تمبكتي سيبدأ اللقاء بعدما تواجد رفقة الدوسري والعويس في التشكيل الأساسي خلال المناورة الأخيرة التي خاضها المنتخب السعودي في مران الأمس.

النقطة الوحيدة التي مازالت تُثير حيرة رينارد ولم يحسمها بعد هي هوية الظهير الأيسر الذي سيعوض غياب ياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في المفصل خلال المباراة الأولى، حيث شارك مهند الشنيطي ونواف بوشل في المناورة ضمن التشكيل الأساسي بالتناوب.

الرياضية أشارت إلى أن مدافع النصر هو الأقرب للبدء أساسيًا لكن القرار سيُحسم نهائيًا بواسطة المدرب الفرنسي في الساعات الأخيرة قبل انطلاق صافرة البداية.