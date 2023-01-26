سالم الدوسري ليس بدعًا .. ضحية عيون حساد أم رعونة يلام عليها؟

الهلال ودع أول بطولة له في الموسم الجاري بخسارة كأس السوبر السعودي، وهناك لغز يحتاج لحل..

Shahid

في وقت يحتاج به سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، لكل فرصة لتصحيح علاقته بالجماهير، أتت الليلة الرياح بما لا تشتهي السفن.

في وقت كان الزعيم قريبًا من إدراك التعادل خلال مواجهة الفيحاء الليلة في كأس السوبر السعودي، أهدر التورنيدو ضربة جزاء، مسددًا إياها في القائم.

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هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يهدر بها الدوسري جزائية، لكن أنقذه القدر المباراة الماضية أمام أبها، في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، بعدما أعاد الحكم تنفيذ الضربة، ليسددها سالم بنجاح.

لكن بشكل عام، فالتورنيدو لم يحرز إلا ثلاث ضربات جزائية من أصل ست تقدم لتنفيذها في الفترة الأخيرة!

أما بالحديث عن الهلال، فهذه الجزائية هي الرابعة التي يهدرها الفريق بشكل عام في الموسم الجاري في مختلف البطولات، إذ تحصل على ثماني ضربات، أهدر لاعبوه منها أربع بأقدام صالح الشهري والدوسري وأوديون إيجالو "اثنتين".

هذه الإحصائية تضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما عيون المنافسين أو رعونة اللاعبين..

إذا تنقلت بين البرامج الرياضية في الموسم الجاري، ستجد سؤالًا مشتركًا بين الأغلبية، لماذا كثُرت جزائيات الهلال؟، في 15 مباراة في الدوري تحصل على سبع، ولم يتحصل أي فريق آخر على هذا العدد حتى الآن.

المنافسون يتجهون للتشكيك في الحكام وانحيازهم للزعيم، أما جمهور الأزرق فبالطبع حكمهم هو مهارة لاعبيهم ونجاحهم في المراوغة داخل منطقة الـ18 وكسب جزائيات لفك التكتلات.

أما عن إهدار أربع من أصل ثماني في مختلف البطولات، ففي وقت يلجأ به بعض جمهور الهلال للمبرر الأسهل ألا وهو عيون الحساد، التي تلاحق الأزرق في كل مكان، هنا فئة أكثر واقعية ومنطقية، وهي التي حكمت برعونة اللاعبين.

بالنظر لسالم ففي الفترة الأخيرة إهدار الفرص يلازمه بشكل كبير، لكنه يصر على التقدم لتسديد الضربات الجزائية، ليضيع مجهود فريقه ويهدر فرصة لهز شباك منافسيه، ولا يقل أوديون إيجالو وصالح الشهري رعونة عنه في التنفيذ مؤخرًا.

لكن في الأخير يتحمل الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، المسؤولية الكاملة في الجزائيات المهدرة، فإن لم يكن من ناحية عدم تدريب لاعبيه بشكل مناسب عليها، خاصةً بعدما أصبح ظاهرة للفريق، أو لتركه للدوسري لإهدار المزيد دون تكليف غيره.

Shahid