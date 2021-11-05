سالم الدوسري .. كريستيانو رونالدو العرب

الكثير من يشبه النجم المصري محمد صلاح، أو الجزائري رياض محرز، بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وخلال السنوات الماضية أصبح الصراع فيما بينهما على لقب "فخر العرب"، ولكن نحن نقول الآن بعلو صوتنا، أن سالم الدوسري ينافسهما، ولن نكون مبالغين حينما نقول عنه "كريستيانو رونالدو العرب".

إمكانيات كبيرة لا خلاف عليها يمتلكها النجم سالم الدوسري جناح الهلال السعودي، وهو الأمر الذي وضعه ضمن قائمة أفضل اللاعبين العرب خلال السنوات الماضية، نظرًا لما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

سالم الدوسري فرض نفسه خلال السنوات القليلة الماضية، ليكون أفضل وأهم لاعب سعودي، نظرًا لما قدمه مع ناديه الهلال والمنتخب السعودي، وأصبح غيابه عن أي مباراة يشكل أزمة حقيقية وكبيرة.

لم يصل الدوسري إلى هذا المستوى من الفراغ، بل احتاج للوقت والعمل الكبير من أجل الوصول إلى هذا المستوى الكبير، وذلك سواء على المستوى الفني أو حتى البدني.

كيف كان سالم الدوسري عند بداية ظهوره؟

نتذكر جميعًا سالم الدوسري في بدايته مع نادي الهلال، وذلك بعد تصعيده من الفريق الأولمبي تحت 23 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول، كان شابًا يظهر ضعيف البنيان.

المهارة الكبيرة موجودة لأنها موهبة، وكان عندما يشارك في مركز الجناح الأيمن، يستخدم مهاراته جيدًا ويراوغ لاعب والآخر ويصنع الأهداف ببراعة شديدة.

ومع الوقت أصبح الدوسري واحدًا من أهم عناصر نادي الهلال، وتطور المستوى بشكل تدريجي، حتى تم الاعتماد عليه بشكل أساسي في صفوف الهلال.

النقطة الفارقة في تاريخ سالم الدوسري

قبل كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، قررت هيئة الرياضة السعودية "وزارة الرياضة حاليًا"، مساعدة عدد من اللاعبين للاحتراف في الدوري الإسباني، فانتقل الدوسري إلى نادي فياريال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وعلى الرغم من أن سالم الدوسري انضم لصفوف الفريق الإسباني بغرض المعايشة، إلا أن مسؤولي فياريال أبدوا إعجابهم بمستواه، وكانت هناك رغبة للتعاقد معه بشكل نهائي ولكن لم تتم الصفقة.

تلك التجربة كانت لها أثر إيجابي كبير على سالم الدوسري، والذي ظهر بعد عودته إلى الهلال مرة أخرى، بمستوى أفضل بكثير من الذي كان يقدمه قبل الاحتراف.

التطور البدني والفني ظهر بشكل كبير جدًا، بعد أن تعايش مع لاعبي فياريال، واستطاع الاستفادة بشكل كبير من تلك التجربة، وهي التي نعتبرها أنها كانت علامة فارقة في مشواره.

كريستيانو رونالدو العرب

يستحق سالم الدوسري أن نشبهه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لما يقدمه من مستوى فني رائع، مع الاهتمام بالجانب البدني الذي يميزه عن غيره من اللاعبين.

سالم الدوسري هو اللاعب السعودي الذي انتصر على جميع اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين، لأن الأمر ببساطة، بالرغم من تعاقد ناديه مع لاعبين أجانب بملايين الدولارات، لم يستطع أحد أن يأخذ مكانه في التشكيل الأساسي للزعيم.

الأمر الوحيد الذي كان ينقص الدوسري، هو الحصول على فرصة كاملة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية، لأن مستواه الفني، لن أبالغ إذا قلت أنه يتفوق على بعض اللاعبين الأوروبيين خلال الوقت الحالي.