سالم الدوسري رجل الجولة الـ21 من الدوري السعودي

زوار جول يختارون نجم الهلال كأفضل لاعب في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

صوّت زوار جول لصالح نجم الهلال السعودي "سالم الدوسري" كأفضل لاعب في الجولة 21 من الدوري السعودي، ليتفوق بذلك على 3 لاعبين آخرين قدموا مستويات مميزة جدًا في هذه الجولة.

وحصل الدوسري الذي كان نجم مباراة فريقه أمام الاتفاق على 52% من مجموع الأصوات، ليتفوق بشكل واضح على أقرب منافسيه، والذي كان لاعب الفيصلي لوان جييرمو والذي حاز على نسبة صوت بلغت 25%.

وقدم الدوسري لقاءً كبيرًا جدًا أمام الاتفاق، فمرر الكرة الحاسمة التي سُجل منها هدف اللقاء الوحيد، كما خلق 4 فرص على المرمى وسدد كرتين.

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أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب لاعب الشباب كريستيان جوانكا برصيد 12% من الأصوات، فيما جاء لاعب الوحدة لويزينيو في المركز الأخير بنسبة 11% من الأصوات.