سالم الدوسري يُشعل حيرة جمهور الهلال بتعليق غريب عبر سناب شات

قائد الهلال يُثير الجدل

أثار سالم الدوسري حيرة جمهور فريقه الهلال بتعليق غريب نشره عبر حسابه الرسمي على سناب شات اليوم الأحد.

قائد الفريق الأزرق متواجد حاليًا في النمسا حيث يخوض مع فريقه معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد، وقد شارك مؤخرًا في المباراة الودية أمام أودينيزي والتي انتهت بفوز الهلال بهدف روبن نيفيش الوحيد.

الدوسري كتب عبر سناب شات "من مصائب العالم أن يعتقد قليل الأدب أن شخصيته قوية"، وقد أثارت تلك الكلمات دهشة وحيرة المتابعين حيث لم يعرف أي أحد القصد منها ولمن موجهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب الدولي السعودي، ورغم ثورة الأجانب في الموسم الماضي من دوري روشن، قدم أداءً مميزًا وكان من المساهمين بقوة في إنجاز الثلاثية للهلال، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 7 خلال 42 مباراة في جميع البطولات.

يُشار إلى أن الهلال سيفتتح موسمه بمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس الجاري، وحال انتصاره سيواجه الفائز بين النصر والتعاون.