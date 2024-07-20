"حكمة أم رسالة خفية؟" .. سالم الدوسري يثير تساؤلات جماهير الهلال بمقولة عن الحياة!

ماذا قال سالم الدوسري؟

رغم كونها ليست المرة الأولى، إلا أن رسالة سالم الدوسري، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، الجديدة، التي تحمل في طياتها حكمة أو موعظة، أثارت حالة من الجدل، بين الجماهير، خاصة في ظل انتظار الجماهير لمستقبله مع الأزرق، رغم اتجاه المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، للاعتماد عليه في الموسم المقبل.

ونشر سالم الدوسري عبر منصة (سناب شات)، رسالة قال فيها "هكذا هي الحياة؛ تحمل في طياتها الكثير من الأقدار، حلم يتحقق وحلم يتعثر، لقاء بلا موعد وفراق بلا سبب، لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نريدها.. وهكذا تستمر الحياة".

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واختلفت ردود الأفعال حول رسالة سالم الدوسري، بين مؤيد لحديثه عن الحياة، ومتابع يربط حكمة الدوسري برسالة خفيّة إلى زميله السابق سلمان الفرج، قائد الهلال السابق، الذي أعلن النادي عن رحيله بعد نهاية الموسم، وآخر يشير إلى مستقبل أفضل لاعب آسيوي.

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وصعد سالم الدوسري للفريق الأول بنادي الهلال، في يوليو 2011، فيما يتبقي عام في آخر عقوده مع الأزرق، فيما خاض اللاعب 395 مباراة رسمية مع فريقه، سجل خلالها 103 هدف وصنع 78 تمريرة حاسمة، كما توج بألقاب الدوري السعودي للمحترفين (6 مرات)، كأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، كأس ولي العهد (3 مرات)، كأس السوبر السعودي (3 مرات)، دوري أبطال آسيا (مرتين)، فضلًا عن وصافة كأس العالم للأندية، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022.

وشارك سالم الدوسري في مباراة الهلال أمام نويشتات النمساوي، في أولى وديات الفريق في معسكر النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، حيث أحرز هدفًا رائعًا في الشباك، ليقود فريقه لفوز عريض بنتيجة (6-0).