"لن أكذب عليكم" .. رينارد يكشف كواليس "مخاطرة" سالم الدوسري أمام البحرين

المنتخب السعودي خسر أمام البحرين

فاجأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الجميع خلال مواجهة البحرين في كأس الخليج بإشراك نجم الهلال، سالم الدوسري، خلال الشوط الثاني رغم الحديث السابق عن صعوبة لحاقه باللقاء الأول بسبب الإصابة.

الدوسري تعرض للإصابة خلال مواجهة الرائد في دوري روشن السعودي، وقد أكدت التقارير الصحية أنه لن يكون جاهزًا سوى في مباراتي النصف نهائي والنهائي حال تأهل المنتخب السعودي لهما، ولكنه لعب اليوم وقدم أداءً جيدًا جدًا رغم الخسارة 3-2.

رينارد فجر مفاجأة كبيرة عن كواليس إشراك الدوسري أمام البحرين، حيث كشف أن الأمر حمل مخاطرة كبيرة من نجم الهلال وأن قرار دخول الملعب كان برغبته الخاصة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال في المؤتمر الصحفي "سالم الدوسري كان من المفترض أن يلعب في المباراة الثالثة، ولكن كانت رغبته التواجد على مقاعد البدلاء اليوم. خلال المباراة تناقشنا وطلب النزول في الشوط الثاني".

المدرب الفرنسي اعترف بأن المنتخب السعودي لم يبدأ المباراة جيدًا، مشيرًا إلى أن الأداء كان سيختلف لو تواجد الدوسري وفراس البريكان مع الفريق منذ البداية، ومذكرًا الجميع بمشوار الأخضر في خليجي 2019 حين خسر اللقاء الأول أمام الكويت ووصل النهائي وخسره أمام البحرين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "بداية سيئة لنا، أهنئ البحرين على الفوز. في بداية فترتي الأولى تعادلت مع اليمن وخسرت أمام الكويت، قلت سابقًا أننا مطالبون بالعمل وإيجاد الحلول. لن أكذب عليكم، الوضع ليس جيدًا وعلينا العمل بكثافة لتحسين النتائج".

وأتم رينارد بالدفاع عن حارس المرمى نواف العقيدي بعدما حمله العديد مسؤولية الخسارة، إذ قال "العقيدي لاعب يمتلك الجودة ليلعب في المنتخب السعودي، محمد العويس ليس جاهزًا للعب. السبب في الخسارة اليوم لم يكن حارس المرمى بل أننا لم ندافع جيدًا في الهدفين الثاني والثالث، وكذلك لأن رد فعلنا لم تكن حاضرة".