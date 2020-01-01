ماذا قدم سالم الدوسري ليدخل قائمة المرشحين لأفضل لاعب في آسيا 2020؟

دخل اسم سالم الدوسري ضمن القائمة الأولية للمشرحين للفوز بلقب أفضل لاعب في آسيا 2020، فماذا قدم اللاعب مع الهلال وضعه ضمن قائمة العشرة؟

أحمد رضوان | تويتر

أصبحت كرة القدم لا تقتصر فقط على المستطيل الأخضر، بل امتد أثرها إلى خارج الملعب ودخلت الصالات المغلقة، والتي عادةً ما تشهد الإعلان عن جوائز الأفضل من بين اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

التنافس بين اللاعبين بل وحتى الجمهور أضحى كبيرًا على هذه الجوائز، فعشاق رونالدو وميسي يتباهون بكم الجوائز التي حققوها، على غرار جائزة الفيفا الأفضل وجائزة الكرة الذهبية وغيرهما.

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في أكبر قارات العالم لا يختلف الوضع كثيرًا، فهناك جائزة هامة ينشدها جميع لاعبي القارة الصفراء، وهي جائزة أفضل لاعب في آسيا التي شهدت احتكار عربي في السنتين السابقتين.

خرجت أخبار تشير يوم السبت 9 مايو، تشير إلى أن أحد نجوم الكرة السعودية مرشح للفوز بجائزة الأفضل في آسيا في 2020، هو سالم الدوسري نجم الهلال، لكن القائمة الرسمية لم تظهر بعد.

فاز أكرم عفيف بالجائزة العام الماضي، ليخلف زميله في المنتخب القطري عبد الكريم حسن الذي فاز بها في 2018، وعلى ما يبدو أن الاحتكار العربي للجائزة سيستمر هذا العام، حيث دخل في القائمة رفقة نجم المنتخب السعودي الفائز بأفضل لاعب في آسيا 2019، وأكثر من لاعب عربي آخر.

لكن ماذا قدم سالم الدوسري ليدخل قائمة الأفضل في آسيا 2020؟ جول يقدم لك الإجابة.

سالم الدوسري ضمن المرشحين لأفضل لاعب في آسيا

ماذا قدم سالم الدوسري ليدخل قائمة أفضل لاعب في آسيا 2020؟

توقفت كرة القدم في جميع أنحاء العالم لا سيما السعودية مع دخول شهر مارس 2020، وهو ما يعني أنه لا يوجد أي لاعب قدم كل ما لديه.

لا يختلف حال سالم الدوسري كثيرًا فقد توقف الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا مع بداية العام، لكن نجم الهلال قد يكون قد قدم ما يشفع له قبل نهاية 2019.

بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في آسيا 2019، والتي لم يتواجد بها اللاعب السعودي، خاض الزعيم إياب نهائي دوري الأبطال ضد أوراوا ريدز الياباني، وسجل الدوسري هدف الطمأنينة لفريقه ورفع الكأس.

بعد ذلك شارك الهلال في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وظهر سالم من جديد وسجل هدفًا في فلامنجو في نصف النهائي.

على صعيد الدوري السعودي شارك سالم الدوسري في 12 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، وقبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا كان الموج الأزرق على قمة ترتيب الدوري السعودي على حساب النصر، وفي كأس الملك صنع الدوسري هدفًا هذا الموسم، ومثله في دوري أبطال آسيا 2020.

من هم المرشحون العرب للفوز بأفضل لاعب في آسيا 2020؟

كما سبق وذكرنا، يتواجد أكثر من لاعب عربي آخر مع سالم الدوسري في القائمة الأولية لأفضل لاعب في آسيا.

هناك لاعبان عربيان آخران متواجدان في القائمة هذا العام، الأول هو الفائز بالجائزة العام الماضي أكرم عفيف، لاعب السد ومنتخب قطر، والثاني هو أحمد الظفيري لاعب نادي القادسية ومنتخب الكويت.

من هم اللاعبون السعوديون الفائزون بجائزة أفضل لاعب في آسيا؟

هناك تاريخ طويل للاعبين السعوديين في الكرة الآسيوية، وبالطبع فاز عدد منهم بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

أول سعودي فاز بجائزة الأفضل في آسيا هو لاعب الشباب السابق سعيد العويران في عام 1994، وفي عام 2000 أصبح نواف التمياط نجم الهلال السابق ثاني لاعب من المملكة يفوز بالجائزة.

كان حمد المنتشري لاعب الاتحاد السابق هو أفضل لاعب في آسيا عام 2005، وبعدها بعامين فاز ياسر القحطاني نجم الموج الأزرق السابق بالجائزة، أما آخر لاعب سعودي فاز بها فقد كان ناصر الشمراني في 2014، وكان يلعب للزعيم أيضًا.

اللاعبون السعوديون الفائزون بأفضل لاعب في آسيا: