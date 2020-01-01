سافيولا: لاوتارو مارتينيز مناسب لبرشلونة

نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق يؤكد مناسبة لاوتارو مارتينيز للكتلان

سيكون المهاجم الأرجنتيني السابق خافيير سافيولا سعيدًا لرؤية لاوتارو مارتينيز يختار برشلونة بعد تجربة مميزة في الدوري الإيطالي مع إنتر.

وكان برشلونة قد طلب التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، حيث يعتبر الفريق الكتالوني المهاحم الأرجنتيني هو الخليفة المناسب للويس سواريز.

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وحول ذلك، وفي الوقت الذي تتحدث فيه الصحف الأوروبية عن عروض برشلونة لضم مهاجم إنتر، يرجح خافيير سافيولا أن هذه هي الخطوة الصحيحة.

وقال مهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق إن لاوتارو مارتينيز هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم اليوم ويمتلك إمكانيات كبيرة ورؤية استثنائية.

وأضاف في حديث لصحيفة آس الإسبانية: "أعتقد أن لاوتارو سوف يتناسب تماما مع برشلونة بسبب جودته وفلسفته في لعب كرة القدم"

وتابع: "في المرة الأولى التي رأيته فيها، علمت أنه لاعب كرة قدم مميز وولد لكي يلعب لأكبر الأندية، أعتقد أنه مثالي لهجوم برشلونة وسينجح هناك في حال انتقل إلى الفريق الكتالوني"

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا بـ 111 مليون يورو في عقده مع إنتر، وهي الوسيلة التي يريد الفريق الكتالوني استغلالها من أجل ضمه.