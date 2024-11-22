سافر مع البعثة إلى الدمام .. الهلال يحدد موقف سالم الدوسري من مباراة الخليج

بعد إصابته في مباراة الاتفاق..

تحدد موقف سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، من المشاركة في مباراة الخليج، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بعد تعافيه من الإصابة في مفصل القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتفاق، في الثامن من نوفمبر الجاري.

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ويحل الهلال ضيفًا على الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، مساء السبت، حيث تتزعم كتيبة جورج جيسوس، صدارة دوري روشن، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي الخليج في المركز السابع، برصيد 16 نقطة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الفني للهلال، اطمأن على تعافي سالم الدوسري، بينما قرر استبعاده من قائمة مباراة الخليج، من أجل الاطمئنان على اكتمال لياقته بدنيًا وفنيًا.

وتوصل الجهاز الفني لاتفاق مع نظيره الطبي، على إراحة الدوسري من لقاء الخليج، وادّخار مجهوده للمشاركة في لقاء السد القطري، يوم الثلاثاء المُقبل، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث سيستغل قائد الهلال، تلك الأيام الثلاثة، لإتمام تأهيله بدنيًا وفنيًا، للانضمام إلى قائمة المباراة.

وكان طبيب الهلال، خوسيه خيمنيز، قد أكد أن سالم الدوسري يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، منذ تاريخ الإصابة، ما يؤكد استعداد اللاعب للعودة في مواجهة السد، فيما سافر الدوسري مع بعثة الفريق إلى الدمام، مساء الجمعة.

وفي سياق متصل، يفتقد الهلال، خدمات الجناح البرازيلي مالكوم، الذي سافر إلى بلاده بسبب ظروف ابنه الصحية، وكذلك الثنائي المصاب، روبن نيفيز ومحمد العويس، فيما يستعد جيسوس لتحديد التشكيل الأساسي للأزرق، خلال الاجتماع الفني الذي سيعقده قبيل المباراة.

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وشارك سالم الدوسري في 17 مباراة مع الهلال، في جميع المسابقات، منذ بداية الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.