ساعة كاملة دون لعب .. تفاصيل تحكيمية صادمة من مباراة برشلونة وخيتافي

بالرغم من وصول المباراة للدقيقة الـ 116 .. إليكم بعض التفاصيل الصادمة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل تحكيمية صادمة من مباراة خيتافي وبرشلونة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني على ملعب ألفونسو بيريز.

حيث أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن حوالي ساعة كاملة من عمر المباراة شهدت توقفات ولم يتم لعب كرة القدم فيها، بالتحديد 60 دقيقة و43 ثانية.

وأكدت الصحيفة كذلك أن الشوط الثاني الذي وصل للدقيقة الـ 16 في الوقت المحتسب بدل من الضائع لم يتم لعب سوى خمس دقائق فقط ممكن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان برشلونة قد تعادل سلبيًا في مباراة شهدت الكثير من التوتر والجدل التحكيمي، حيث طالب النادي الكتالوني بركلة جزاء في نهاية المواجهة، كما طُرد لاعبًا من كل فريق.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وهاجم تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الحكم سوتو جرادو واتهمه بسوء إدارة المباراة والتحيز لخيتافي في الكثير من الأوقات.