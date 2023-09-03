تحذيرًا صادمًا من ريو فرديناند لصفقة مانشستر يونايتد الجديدة.

بعد ساعات من وصول سفيان أمرابط إلى ملعب أولد ترافورد، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يُحذر ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، اللاعب المغربي المنضم إلى الشياطين الحُمر.

مانشستر يونايتد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، على سبيل الإعارة قادمًا من فيورنتينا بقيمة 8 ملايين جنية استرليني.

يشتهر الدوري الإنجليزي الممتاز بقوته، وحذر فرديناند من أن أمرابط سيتعين عليه "التكيف بسرعة" مع متطلبات كرة القدم الإنجليزية.

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وفي برنامجه "فايب ويز فايف"، أثار نجم مانشستر يونايتد السابق مخاوفه بشأن سجل أمرابط، والذي جعله يحصل على 16 بطاقة صفراء مع النادي والمنتخب الموسم الماضي.

وقال فرديناند: "يحتاج جميع اللاعبين إلى التكيف، وإذا تمكن من القيام بذلك بسرعة، فأعتقد أنه سيكون على ما يرام".

وتابع: "اللعبة أسرع من الدوري الإيطالي، على سبيل المثال كاسيميرو، فهو شخص يتمتع بالخبرة، لكنه واجه مشكلات الانضباط في الدوري الإنجليزي".

أمرابط لن يتمكن من الظهور لأول مرة مع مانشستر يونايتد أمام آرسنال، لأن توقيعه جاء متأخرًا جدًا.