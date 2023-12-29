بعد ساعات من الجدل .. قرار حاسم في أزمة كأس السوبر التركي بالسعودية

تطورات حاسمة في أزمة كأس السوبر التركي في السعودية

يترقب العالم أجمع، القرار النهائي في أزمة مباراة كأس السوبر التركي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

مباراة السوبر التركي التي تجمع بين جلطة سراي وفنربخشه، كانت من المقرر أن تنطلق في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة.

رئيس فنربخشه علي كوتش أكد على أن فريقه يُريد أن يحمل لافتة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية "السلام في الوطن، السلام في العالم"، وهو الأمر الذي لم تتقبله السلطات السعودية، ولكن تم السماح بعزف النشيد الوطني التركي في المباراة؛ الأمر الذي اعترض عليه جلطة سراي وفنربخشه رسميًا.

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وخلال الساعات الماضية، عُقدت مجموعة من الاجتماعات، في محاولة لحل الأزمة، وإقامة المباراة اليوم الجمعة، حتى ولو في موعد متأخر.

ويبدو أن هذه الاجتماعات انتهت، بدون التوصل إلى أي حل، ومع اتخاذ قرار بـ"إلغاء" المباراة، وعودة جلطة سراي وفنربخشه إلى تركيا فورًا؛ وفقًا لما علمه موقع "GOAL".

وقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر التركي، بإطفاء الأضواء في ملعب "الأول بارك"، على الجماهير الحاضرة؛ بعد الاستقرار على إلغاء المباراة.