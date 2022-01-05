لا تزال صفقة محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، حائرة بين أندية النصر، الاتحاد، الأهلي والزعيم، ولم نعلم بعد أين سيحط الرحال؟، لكن الإعلامي الرياضي حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، لديه تحدٍ خاص في هذه الصفقة.

كنو يرفض عروض الهلال:

كنو سيطر على محركات البحث في السعودية خلال الأيام الماضية، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، وإلى الآن يرفض تجديد العقد.

عديد التقارير اختلفت ما بين توقيعه على عقد التجديد للأزرق بالفعل، وأخرى تؤكد انتقاله للنصر أو الاتحاد.

ورغم ما نشره كنو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، من مؤشر على بقائه في الزعيم، إلا التقارير ما زالت تنفي تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

ما زاد الأمر تعقيدًا في نظر جمهور الهلال هي تصريحات إبراهيم العيدروس؛ المدير التنفيذي للشركة الراعية لكنو، والتي أكد خلالها أن وكيل اللاعب سيختار العرض الأفضل. (طالع التفاصيل)

ما هو تحدي حسن الصبحان؟

ملك التوقعات دخل في تحدي مع الجمهور، إذا فشلت توقعاته بشأن وجهة كنو المقبلة، فأكد أنه إذا كذبت توقعاته سيعتزل "تويتر" لمدة شهر، وسيتم تلقيبه بـ"الخفاش الأسود" أو "ملك الكذب".

وقال الصبحان، خلال فيديو نشره، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التوقعات الآن أقولها مليار في المائة، محمد كنو نصراوي، وأتحداكم".

وعلق الصبحان على الفيديو، إذ كتب: "محمد كنو كما قلتها لكم قبل أسبوع كنو نصراوي أو اعتزل تويتر لمدة شهر".

وأضاف: "إذا لم يوقع محمد كنو للنصر سموني (الخفاش الأسود)، يا إخوان وقتها سموني ملك الكذب".

#محمد_كنو

اذا لم يوقع محمد كنو للنصر سموني ( الخفاش الأسود ) يااخوان وقتها سموني ملك الكذب https://t.co/ja9EPwmvKz — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) January 4, 2022

ماذا قدم كنو مع الهلال؟

صاحب الـ27عامًا، الذي بدأ مسيرته في نادي الاتفاق، انتقل للزعيم في صيف عام 2017.

خلال تلك السنوات، شارك كنو في 144 مباراة في مختلف البطولات بالقميص الأزرق، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع 12 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد اللاعب لقب دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي ثلاث مرات، ومرة واحدة كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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