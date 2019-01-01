الإنتر يخسر جهود كيتا بالدي للإصابة

اللاعب بدأ يُصبح مؤثرًا مع الفريق، لكن الإصابة ستوقفه!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الإنتر تعرض جناحه كيتا بالدي دياو لإصابة عضلية ستُبعده عن اللعب الفترة القادمة.

ويعيش كيتا بالدي أيامًا جيدة في الإنتر بعدما أصبح جزءً من التشكيل الأساسي وتمكن من إحراز هدف الفوز ضد إمبولي في الجولة الأخيرة وقبلها صنع هدف الانتصار الثمين على نابولي.

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وأعلن النادي الإيطالي رسميًا غياب اللاعب لـ3 أسابيع لمعاناته من إصابة في عضلة الفخد، مما يعني غيابه عن مواجهة لاتسيو الصعبة في ربع نهائي كأس إيطاليا، بجانب مباراتي ساسولو وتورينو في السيري آ.

يُذكر أن صاحب الـ23 عامًا يلعب مع الإنتر معارًا من موناكو لموسم واحد مع حق شرائه نهائيًا مقابل 30 مليون يورو، وقد قال وكيله مؤخرًا أن النيرادزوري سيضم اللاعب نهائيًا في الصيف القادم.