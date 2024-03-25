سار على خطى الهلال .. النصر يطلب تغيير موعد مباراتيه في الدوري السعودي

النصر غير مرتبط بأي مباريات خارجية مثل الهلال!

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رغم أنه لا يرتبط بأي مباريات خارجية بعد خروجه من دوري أبطال آسيا، إلا أن النصر سار على خطى الهلال وطلب من لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي تغيير موعد مباراتيه في دوري روشن أمام الطائي وأبها.

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الهلال كان قد تقدم بطلب تأجيل مباراته أمام الأهلي في الدوري السعودي بسبب ارتباطه بمواجهة العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وحتى الآن لم ترد لجنة المسابقات على طلبه.

صحيفة الرياضية أفادت أن النصر طلب تقديم موعد مواجهة الطائي وكذلك أبها لمدة 24 ساعة، حيث تُقام الأولى يوم الجمعة بدلًا من السبت القادم فيما الثانية في الأول من إبريل بدلًا من الثاني من نفس الشهر.

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وأوضحت الرياضية أن هذا الطلب يعود لرغبة المدرب لويس كاسترو منح اللاعبين وقتًا أكبر للاستشفاء، حيث سيلعب الأصفر أمام أبها وضمك خلال 72 ساعة فقط.

يُشار إلى أن النصر خرج من دوري الأبطال أمام العين، وقد فقد فرصه في المنافسة على لقب الدوري حيث اتسع الفارق مع الهلال في الصدارة إلى 12 نقطة.

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