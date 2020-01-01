دوناروما يوجه ضربة لميلان أمام يوفنتوس

إصابة مؤثرة بصفوف الروسونيري

تلقى نادي ميلان ضربة قوية قبل مواجهة يوفنتوس في كأس إيطاليا، بغياب حارس الفريق الأساسي جانلويجي دوناروما عن قائمة المباراة بالكامل.

دوناروما يعاني من إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال مباراة الروسونيري مع فيورنتينا ببطولة الدوري الإيطالي، لتثار الشكوك حول ظهوره ضد يوفي.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أكدت أن المدرب ستيفانو بيولي، رفض المجازفة باللاعب، لعدم شعوره بالجاهزية الكاملة للمشاركة ضد البيانكونيري.

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وهو ما يعني أن أزمير بيجوفيتش، سيكون هو الحارس الأساسي لميلان في المباراة المقامة على ملعب يوفنتوس، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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وعلى جانب آخر تعافى المدافع الدنماركي سيمون كيير من الإصابة، وتواجد ضمن القائمة المسافرة لتورينو لخوض المباراة.

ويطمح ميلان لتحقيق الفوز بأي نتيجة للتأهل لنهائي البطولة، بعد تعادله بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب على ملعبه سان سيرو.