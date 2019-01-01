ساري يعلن موقف تشيلسي النهائي من بيع أودوي لبايرن ميونيخ

هل يرحل الجناح الشاب هذا الشتاء أو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلى صفوف البافاري؟

أكد ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أن لاعبه كالوم هودسون أودوي لن يرحل عن الفريق خلال هذا الشهر.

بايرن ميونيخ قدم بعض العروض لجناح تشيلسي الشاب خلال الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن رد البلوز كان ثابتاً بالرفض.

رسميًا | مهدي بن عطية يُغادر يوفنتوس للدحيل القطري

المدرب الإيطالي خرج ليحسم الأمور بشكل نهائي، قبل حوالي 48 ساعة على إغلاق السوق.

وقال ساري في تصريحات صحفية:"هو واحد من أفضل اللاعبين الشباب بسن 18 عام في أوروبا لذلك من الصعب التخلي عنه".

وأضاف:"إدارة النادي أخبرتني أن فرصة رحيله هذا الشهر تبدو مستحيلة وربما في الصيف أيضاً".

إنهاء أنيق .. جميل وراقي للهجمة من جانب ماريانو دياز ☂️☄️



ماذا تطلقون على هذه الطريقة في التسجيل بلهجتكم 🤔



( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/8VPIc5aIAh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وتابع:"أنا لست محبطاً من أودوي بالعكس هو يؤدي بشكل جيد في المباريات التي لعبها".

واستكمل الإيطالي:"أشعر بسعادة كبيرة لمستواه ولكن ليس للوضع الحالي، ولكن الأمر طبيعي لأي نادي كبير بصعوبة إرضاء اللاعبين الشباب والاحتفاظ بهم".

ميسي: ابني تياجو ينتقدني

وتأتي تصريحات ساري قبل المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وبورنموث غداً الأربعاء، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.