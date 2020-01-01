ساري: نحلم بالدوري ودوري الأبطال

أبرز ما قاله ماوريسيو ساري عقب فوز يوفنتوس على سبال

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن التفكير في دوري أبطال أوروبا وحلم التتويج بها لا يعني نسيان المنافسات المحلية.

وحقق يوفنتوس انتصارًا صعبًا على أرض سبال بهدفين مقابل هدف واحد ليعزز صدارته للدوري الإيطالي والتي قد استعادها الجولة الماضية.

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وكان يوفنتوس قد حل ضيفًا ثقيلًا على سبال في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة قال ماوريسيو ساري إن الفوز على سبال كان مهمًا من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية وتعزيز صدارة الدوري الذي يعد هدفًا رئيسيًا للفريق هذا الموسم.

وأضاف: "الآن يمكننا فتح صفحة دوري أبطال أوروبا ومواجهة الأربعاء المنتظرة أمام أولمبيك ليون، لدينا يومين للتحضير أكثر لهم ونعلم أن المباراة ستكون صعبة ولكنها خطوة هامة يجب أن نعبرها"

وتابع: "عودة كيليني أضافت كثيرًا ليوفنتوس، هو قائد مهم في الملعب كما أنه يتمتع بالجودة التي يحتاجها الفريق في الكثير من المواقف الصعبة التي يواجهها"

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وبذلك الفوز يبتعد يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط مؤقتًا عن الوصيف لاتسيو، و5 نقاط عن صاحب المركز الثالث إنتر.