ساري: من الصعب التجانس بين رونالدو وديبالا

ساري يشيد بنجم يوفنتوس المطلوب بشدة من برشلونة ويتحدث عن ثنائية رونالدو وديبالا

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن الجمع بين كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في فريق واحد ليس بالأمر السهل.

وكان ديبالا قد تحدث بالأمس في تصريحات نقلتها سي إن إن عن عدم التوصل إلى اتفاق أو وجود جديد بخصوص المفاوضات لتجديد عقده مع السيدة العجوز.

وحول ذلك، تحدث المدير الفني للفريق ماوريتسيو ساري حول ثنائية رونالدو وديبالا ومسألة احتمالية رحيل بيانيتش عن الفريق والعديد من الأشياء الأخرى.

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وقال ساري إن رونالدو وديبالا لاعبان بمواصفات متشابهة ويمتلكان العديد من الإمكانيات المتشابهة فيما بينهما، لذلك فإن الجمع بينهما لا يخلو من المشاكل.

وأضاف: "بالنسبة لبيانيتش هو لاعب مهم لنا ولأي فريق يلعب في صفوفه، عليه أن يقتنع بأنه لاعب عظيم ومؤثر لهذه الدرجة الكبيرة"

واستمر: "إنه لاعب استثنائي، لكنه لا يستطيع تحمل الكثير من المباريات على الجانب البدني ويشعر بالانزعاجات أحيانًا، هو مهم لنا كما قلت"

وتابع: "بالنسبة لرونالدو وديبالا هما يحدثان الفارق دائمًا، على الرغم من أنه من الصعب من الناحية التكتيكية جعل لاعبين متشابهين يتعايشان، إلا أنهما مؤثران، ولكن ليس من السهل أن يلعبوا معًا"

وأردف: "لدينا تشكيلة كبيرة، لكن للأسف هذا الموسم كان التشكيل المتكامل على الورق فقط، لقد عانينا من الإصابات بصورة كبيرة بغياب لاعبين مثل ديميرال وكيليني وخضيرة وكذلك مشاكل عضلية لرابيو ورامسي"

وحول مباراة ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا قال: "مواجهات ميلان هذا الموسم كانت صعبة للغاية وعانينا كثيرًا من أجل تحقيق الفوز بها، ستكون مباراة صعبة للغاية"

وأكمل: "فيما يخص مباراة أولمبيك ليون فمن الصعب أن تلعب مباراة ذهاب ثم تلعب مباراة الإياب الخاصة بها بعدها بـ 5 أشهر، ليس لدينا أي معلومات بخصوصها ويجب أن ننظر إلى الخطوة المقبلة أولًا"

وأكد: "البدء من خلال كأس إيطاليا يسمح لنا بتركيز الدوافع على هدف واحد، مازلنا ننافس على ثلاث جبهات. كانت المباريات مع ميلان صعبة دائمًا، وهو خصم يخلق صعوبات بالنسبة لنا. نتيجة مباراة الذهاب لا تضمن أي شيء"

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يذكر أن يوفنتوس سيبدأ رحلته مع كرة القدم بعد توقفها بسبب فيروس كورونا من خلال مواجهة ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.