ساري: لعبنا بمستوى عالٍ لمدة 60 دقيقة أمام أودينيزي

تصريحات ما بعد الانتصار..

عبّر ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف، وأشاد بأداء لاعبيه بعد أيام معدودة من مباراة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

الانتصار هام للغاية بالنسبة لليوفي لتدارك الهزيمة المفاجئة بالأسبوع الماضي على يد لاتسيو بثلاثية والتي تلت تعادلًا أمام ساسوولو، لينفرد الإنتر بصدارة ترتيب الكالتشيو.

ساري تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "إنها المرة الأولى هذا الموسم التي نلعب فيها بصورة هجومية حقًا بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا، لقد لعبنا بمستوى عالٍ في أول 60 دقيقة بالفعل.".

هذه هي المرة الأولى هذا الموسم التي يعتمد فيها ساري على ثلاثية كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وجونزالو هيجواين، وبالنسبة لساري، فإن ما قدموه اليوم كان كافيًا للغاية مشيدًا بالعمل الذي قاموا به.

رونالدو يشعر بالرضا عن خطة ساري أمام أودينيزي

"أعتقد أن هذا الثلاثي كان جيدًا للغاية، كُنّا نواجه فريق لا يحبذ الاستحواذ ويفضل الكرات الطولية، لذلك ضغطنا عليهم بقوة، ولكن بمجرد أن تمكنوا من تجاوز ذلك، اتضحت بعض المعاناة لدينا، لذلك فهذه الثلاثية خيار قيّم ولكن لا يمكن الاعتماد عليه طوال الوقت."

واستطرد "عمل مهاجمونا بصورة إيجابية للغاية في مساندة الدفاع والضغط على دفاعات الخصوم في أول 60 دقيقة، وكذلك في الهجوم، لقد فعلوا ما طلبته منهم بالفعل، المداورة والسرعة.".

وأتم متحدثًا إذا ما كان سيعتمد على بيرنارديسكي ويُغير أحد الثلاثي المدمر بقوله "لقد تم انتقادي عندما قمت بتبديلات حسمت لنا الانتصار في أكثر من مرة، لذلك لا يمكنني توقع ماذا سيحدث.".

الجدير بالذكر أن الإنتر سيلتقي مع فيورنتينا لحساب نفس الجولة، وفي حال أن تعادل أو هُزم سيستعيد اليوفي صدارته التي خسرها منذ أسبوعين.