ساري: لاتسيو ليس البعبع الخاص بي ولعبنا بمشاكل بدنية عديدة

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد أن الخسارة من لاتسيو للمرة الثانية هذا الشهر لن تؤثر عليه.

أعرب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن انزعاجه من الخسارة أمام لاتسيو في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري عقب انتهاء مباراة كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وقال ساري: "لقد خضنا المباراة ولدينا شعور أننا نلعب بنوع من العجز البدني والذهني، ومثل تلك الأمور من الممكن أن تحدث في كرة القدم".

وأضاف: "بقينا في المباراة حتى الدقيقة الـ ٩١ وكان من الممكن أن نتعادل لكنهم حسموا الأمور بالهدف الثالث في نهاية المباراة".

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وأكمل: "لا أعرف كيف ستؤثر نتيجة تلك المباراة على لاتسيو، أنا حزين لخسارتنا لكن لا يزال أمامنا خمسة أشهر في الموسم علينا أن نخوضهم بأقوى ما لدينا".

وأنهى تصريحاته: "لاتسيو لن يكون البعبع الخاص بي لقد حققت الانتصارات عليهم من قبل في العديد من المناسبات، لقد لعبنا المباراة ونحن نعاني من مشاكل بدنية عديدة، سنواجههم من جديد بعد عدة أشهر وسنرى إذا ما كانوا يتمتعون بنفس الحالة الجيدة".

جدير بالذكر أن ساري كان قد خسر لقبه الأول مع يوفنتوس مساء اليوم عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس السوبر الإيطالي.