ساري: رونالدو لديه مهارات استثنائية

ماذا قال ماوريسيو ساري عقب انتصار يوفنتوس على روما؟

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن نجم الفريق كرستيانو رونالدو يمتلك قوة خارقة ومهارات استثنائية.

ونجح يوفنتوس في التغلب على روما ثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز.

وقال ماوريسيو ساري في تصريحات عقب المباراة: "لقد ظهرنا بشكل جيد وكنا الطرف الأفضل، لقد كان جميع اللاعبين في حالة مميزة وبدت رغبتهم في الفوز"

وأضاف: "كرستيانو رونالدو قادر دائمًا على صناعة الفارق، هو لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة واستثنائية في عالم كرة القدم ووجوده يرجح كفة الفريق دائمًا بشكل ملحوظ"

وتابع: "دوجلاس كوستا ظهر بشكل مميز وساعد الفريق كثيرًا خاصة حين تصل الكرة إلى الثلث الأمامي، كل هذا وهو لم يتعافَ بعد بشكل كامل من إصابته وما زال في حاجة إلى الوقت"

وأردف: "بوفون وبونوتشي وأفراد الحرس القديم يعطون الشخصية للفريق، بوفون سيظل حارسًا عظيمًا مهما كبر في العمر، لديه ما يساعده على ذلك"

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ويحتل روما المركز الرابع في الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الخامس أتالانتا، بينما يتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر.