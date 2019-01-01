تشيلسي يعلن غضبه بعد غياب هازارد عن التشكيل المثالي للبريميرليج

الموقع الرسمي للنادي الانجليزي استشهد بأرقام النجم البلجيكي

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، بياناً رسمياً حول غياب لاعبه إدين هازارد عن تشكيل الموسم في البريميرليج.

رابطة المحترفين الإنجليزية، أعلنت عن التشكيل المثالي لموسم 2018/2019، بوجود بعض الاختيارات المثيرة للجدل.

صحيفة | مفاجأة .. يوفنتوس يعرض 3 من عناصره الأساسية للبيع!

وجاء أهمها غياب هازارد ومحمد صلاح وسون هيونج مين، وتواجد لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.

ورد تشيلسي على غياب لاعبه قائلاً:"هازارد يتمتع بموسم ممتاز خطف أنظار الجميع هذا الموسم، وعدم وجوده يمثل مفاجأة كبيرة جداً".

وأضاف:"الإحصائيات لا تظهر أي شيء ضده هذا الموسم، سواء للأهداف المُسجلة أو المصنوعة مقارنة مع باقي اللاعبين".

ريال مدريد يرد على طلب أياكس بضم أوديجارد

وتابع:"يحتاج لهدف واحد فقط في آخر 3 مباريات من الدوري ليحطم رقمه التهديفي الأعلى في البريميرليج لموسم واحد في 2016/2017، كما صنع 13 هدفاً، أكثر من أي نسخة سابقة".

جدير بالذكر أن مستقبل هازارد مع تشيلسي يظل غير واضح حتى الآن، حيث يدخل العام الأخير من عقده مع البلوز الموسم القادم، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد بضمه.