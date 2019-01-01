رسميًا | بينيتيز مدربًا لداليان يفانج الصيني

مدرب كبير آخر ينضم للدوري الصيني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن داليان يفانج الصيني رسميًا تعاقده مع المدرب رافا بينيتيز لقيادته فنيًا الموسم القادم.

وكان المدرب الإسباني قد انفصل عن نيوكاسل الإنجليزي بعدما فشل في التوصل لاتفاق على تجديد العقد مع ملاك النادي، وهو القرار الذي أغضب جماهير الفريق.

ورغم أن التقارير الصحفية الأخيرة أوضحت أن المدرب صاحب الـ59 عامًا يرفض فكرة اللعب في الصين ويُفضل مواصلة التدريب في البريميرليج، إلا أن العرض السخي جدًا من داليان يفانج أقنعه بقبول المهمة فيما يبدو.

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يُذكر أن مسيرة بينيتيز الممتازة في أوروبا تضمنت عمله مع عديد الأندية، ومنها فالنسيا وريال مدريد وتشيلسي والإنتر وليفربول ونابولي.

وقد تُوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا مع الريدز عام 2005 ولقب الدوري الإسباني مرتين مع فالنسيا، وتُوج كذلك بكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.